Buca sokaklarında dip bucak temizlik

Buca Belediyesi, kentteki temizlik hizmetlerinin en verimli biçimde gerçekleşmesi için örnek bir uygulama hayata geçirerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve 47 mahalle muhtarı ile ortak çalışma başlattı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ilçede gerçekleştirdiği ziyaretler sonucunda, mahallelerdeki temizlik konusu gündeme gelmişti. Bu talepleri bir projeye dönüştüren Temizlik İşleri Müdürlüğü de, kentteki sokakların temizliğinde muhtarlarla ortak hareket etmeye başladı.

Her gün 4 mahalle

Genel temizlik sistemine göre kendi alanının işlerini tamamlayan ekipler, kalan zamanda da bir mahalleye toplu biçimde detaylı temizlik yapmaya başladı. Toplamda 80 kişilik ekiple hava koşullarının elverdiği ölçüde her gün 4 mahallede geniş çalışma yürüten Buca Belediyesi, temizlik çalışmalarından ilkini; Gaziler, Yaylacık, Yıldız ve Akıncılar mahallelerinde gerçekleştirdi

Temizliğin gerçekleştirildiği ilk mahalle olan Gaziler Mahallesi Muhtarı Kerem Şeker, çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, Buca Belediyesine teşekkür etti. Şeker, muhtarlık olarak belediye ile koordineli çalıştıklarını, Buca Belediyesi ekiplerinin kendilerine her konuda yardımcı olduklarını belirterek, Başkan Kılıç’a teşekkür etti.