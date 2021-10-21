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Buca Cumhuriyet Bayramını Gripin ile kutlayacak

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü için İzmir’in Buca ilçesinde hazırlıklar devam ederken, kutlamalara renk katacak ünlü müzik grubu Gripin, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.

İZMİR 21.10.2021, 10:25
Buca Cumhuriyet Bayramını Gripin ile kutlayacak

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü için İzmir’in Buca ilçesinde hazırlıklar devam ederken, kutlamalara renk katacak ünlü müzik grubu Gripin, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.

Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 24 Ekim Pazar günü Cumhuriyet korteji oluşturacak. Saat 20.00’de Buca Belediyesi önünden Işılay Saygın (Eski Kasaplar) Meydanı’na Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte hareket edecek kortej, kentte coşku dolu dakikalar yaşatacak. Ardından Işılay Saygın Meydanı’nda sevilen müzik grubu Gripin konseri düzenlenecek. Binlerce İzmirliyi ağırlayacak konserde ünlü grup, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Konser ve kortej yürüyüşüne tüm hemşehrilerini davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hafta boyunca sokaklarımızda yaşatacağız. Haydi, gelin bu büyük coşkuyu tek yürek olarak yaşayalım” diye konuştu

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