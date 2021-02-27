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Buca Belediyesine “Yılın Partner Şehri” unvanı

Buca Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın (AYDH) koordinasyon toplantısında “Yılın Partner Şehri” unvanını almaya hak kazandı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda çalışmalarını anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hedefimiz, gücümüzü ve değerlerimizi Avrupa’nın değerleriyle birleştirip insanlığa hizmet etmektir” diye konuştu.

İZMİR 27.02.2021, 10:14
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Buca Belediyesine “Yılın Partner Şehri” unvanı

Buca Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın (AYDH) koordinasyon toplantısında “Yılın Partner Şehri” unvanını almaya hak kazandı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda çalışmalarını anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hedefimiz, gücümüzü ve değerlerimizi Avrupa’nın değerleriyle birleştirip insanlığa hizmet etmektir” diye konuştu.

Sürdürülebilir kent hedefiyle çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Yılın Partner Şehri seçildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) bir girişimi olarak hayata geçirilen AYDH’ye üye olan Buca Belediyesi, 2020 yılı boyunca ilçe genelinde eğitimden kültür sanata, katılımcı demokrasiden çevreye kadar çok sayıda etkinliği hayata geçirdi.

2021 ve 2022 yılları için fikir alışverişi gerçekleşti

Sürecin ardından AYDH’nin yıllık koordinasyon toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katıldığı toplantıya YBYK yönetimi, yerel seçilmiş temsilciler, belediye görevlileri ve ulusal koordinatörler katılarak 2021 ve 2022 yılları için fikir alışverişi gerçekleştirildi. 19 ülkeden 204 katılımcının yer aldığı AYDH 2020’de, toplamda 325’ten fazla etkinlik gerçekleşirken, 8 kriteri tamamlayan 20 kuruluş, 2020 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu unvanı ve sertifikası almaya hak kazandı. Buca Belediyesi de “Yılın Partner Şehri” unvanını aldı.

“Çok daha iyi işler başaracağız”

Toplantıda konuşmasını İngilizce olarak gerçekleştiren Başkan Kılıç, Buca Belediyesinin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı. Yılın Partner Şehri unvanını almaktan dolayı mutluluk duyduklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu: “Bu ödülün bizim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Buca, İzmir’in en kalabalık ilçesidir. Güneyinde Levanten kültürüyle eşsiz bir tarihi barındırırken kuzeyinde modern hayatın izlerini taşıyan Buca’mız, 7’den 70’e herkese yüzyıllardır kucak açmıştır. Eşsiz tarihiyle, sahip olduğu kültürel mirasıyla, yeşil alanlarıyla, sanata ve gençlere yönelik yatırımlarıyla Buca İzmir’in göz bebeği ilçelerindendir. Buca, bünyesinde barındırdığı bu değişik nüfus yapısına rağmen karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde, demokratik bir yapı içerisinde yaşamaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızı toplum yaşamına ve yerel siyasete dâhil ederek katılımcı bir kültür geliştirmektir. İnanıyorum ki bu çalışmalar bizler için henüz başlangıç; zaman geçtikçe bu amaçlar doğrultusunda çok daha iyi işler başaracağız. Hedefimiz, gücümüzü ve değerlerimizi Avrupa’nın değerleriyle birleştirip insanlığa hizmet etmektir.”
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