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Buca Belediyesinden BM işbirliğiyle mültecilere yardım eli

BUCA BELEDİYESİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ İŞBİRLİĞİYLE KURDUĞU MÜLTECİ DESTEK MASASI, İLÇEDE KAYITLI OLAN İHTİYAÇ SAHİBİ MÜLTECİLERE YARDIM ELİNİ UZATTI.

İZMİR 30.09.2020, 09:55
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Buca Belediyesinden BM işbirliğiyle mültecilere yardım eli

Buca Belediyesinin Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle kurduğu Mülteci Destek Masası, ilçede kayıtlı olan ihtiyaç sahibi mültecilere yardım elini uzattı. Birleşmiş Milletlerden belediyeye ulaştırılan bin 500 adet gıda ve hijyen kolileri Buca’daki mültecilere ulaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgına karşı çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçede yaşayan mülteciler için de harekete geçti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mültecilere ulaştırılması için gönderilen yardım kolileri Buca Belediyesi Mülteci Destek Masası tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bin 500 adet gıda ve hijyen kolisi

Özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi mültecilerin hijyen ve mutfak eksikliklerinin giderilmesi için hazırlanan 750 adet gıda ve 750 adet hijyen olmak üzere toplamda bin 500 adet yardım kolilerinde; el dezenfektanı başta olmak üzere temel kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra bakliyat, yağ, şeker gibi temel mutfak malzemeleri yer alıyor.

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