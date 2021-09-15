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Buca Avrupa Hareketlilik Haftası’na hazır

Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası, Buca’da renkli etkinliklere sahne olacak. Buca Belediyesi, hafta boyunca hareketliliğe yönelik farkındalık oluşturmak için söyleşiden kahkaha yogasına, bisiklet tasarlama etkinliğinden zumba, taekwondo ve tenis maçına kadar birçok keyifli aktivite düzenleyecek.

İZMİR 15.09.2021, 10:16
Buca Avrupa Hareketlilik Haftası’na hazır

Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası, Buca’da renkli etkinliklere sahne olacak. Buca Belediyesi, hafta boyunca hareketliliğe yönelik farkındalık oluşturmak için söyleşiden kahkaha yogasına, bisiklet tasarlama etkinliğinden zumba, taekwondo ve tenis maçına kadar birçok keyifli aktivite düzenleyecek.

Toplumun, doğanın ve ekonominin sürdürülebilirliği için projeler üreten Buca Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun bir girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda katılımcı olarak yer alacak.

Neler yapılacak

Belediyenin düzenlediği etkinlikler 16 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da Pırlanta Merkezlerinin minik öğrencilerine, trafik gürültüsü ve hava kirliliğini azaltmaya ve alternatif ulaşım araçlarını özendirmeye yönelik çevrim içi eğitimle başlayacak. Saat 14.00’te ise Prof. Dr. Canan Madran’ın katılımıyla çevrim içi “İklim Krizi ve Şehir” söyleşisi düzenlenecek.

17 Eylül Cuma ve 21 Eylül Salı günleri saat 11.00’de Hasanağa Bahçesi’nde kahkaha yogası gerçekleştirilecek. 17 Eylül’de Şirinyer Parkı’nda Pırlanta Merkezi öğrencilerinin bisiklet tasarımları sergilenecek.

18 Eylül Cumartesi günü Hasanağa Bahçesi’nde saat 10.00’da taekwondo, 20 Eylül Pazartesi günü Tenis Kulübü’nde tenis müsabakaları yapılacak. Etkinlikler, 22 Eylül Çarşamba günü Dumlupınar Mahallesi’ndeki 83. sokakta gerçekleştirilecek arabasız yol etkinliğiyle sona erecek. Bu kapsamda, Dumlupınar Mahallesi’nde saat 13.30’da futbol maçı düzenlenecek. 10.00-15.30 saatleri arasında “İşleyen Demir Paslanmaz, Spor Yapan İnsan Yaşlanmaz” temalı zumba, pilates ve yoga aktiviteleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Buca Kent Konseyi katılımı ile araç trafiğine kapatılan sokakta bisiklet sürme etkinlikleri gerçekleştirilecek. Hava ve gürültü kirliliğinin fiziksel, ruhsal sağlık ve aktif hareketlilik üzerine etkisinin konuşulacağı kürsü oluşturulacak.

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