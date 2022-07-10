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Bu kafede kitap okuyana çay ücretsiz

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, Değirmen Kafe’yi ‘Kitap Kafe’ olarak yeniden tasarladı. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla Kitap Kafe’yi kullanan vatandaşlara ücretsiz çay hizmeti verileceği belirtildi.

İZMİR 10.07.2022, 11:28
Bu kafede kitap okuyana çay ücretsiz

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, Değirmen Kafe’yi ‘Kitap Kafe’ olarak yeniden tasarladı. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla Kitap Kafe’yi kullanan vatandaşlara ücretsiz çay hizmeti verileceği belirtildi.

Bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryaları ‘Kitap Kafe’lere dönüştürmeyi, bu sayede okuma alışkanlığını artırmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, ilk uygulamasını Değirmen Kafe’de yaptı. Vatandaşların uğrak mekanları arasında bulunan kafenin iç tarafında bulunan kapalı alan Kitap Kafe olarak yeniden tasarlandı. Yüzlerce farklı kitap yerleştirildi ve okuma alanları oluşturuldu. Bayramla birlikte kullanıma sunulan Kitap Kafe, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Kitap okumaya teşvik etmek amacıyla Kitap Kafe’yi kullanan vatandaşlara ücretsiz çay hizmeti verileceği belirtildi.

“Kitapseverleri bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sosyal tesislerimizde başlattığımız ‘Kitap Kafe’ çalışmalarıyla okuma alışkanlığını artırmayı ve kitaplara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kitapseverleri teşvik etmek adına hayata geçirdiğimiz projemizi Değirmen Kafe’nin ardından diğer tesislerimizde de bir bir ilçe sakinlerimizin kullanımına sunacağız ve yaygınlaştıracağız” dedi.

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