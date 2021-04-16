banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Ebru Şancı:
Ebru Şancı: "Biz de ayrı yaşıyoruz, evde erkek çekilmiyor"
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama

Bornova Kızılay’dan anlamlı etkinlik

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği programda şehit ailelerini bir araya getirerek plaket takdim etti.

İZMİR 16.04.2021, 16:24
3
Bornova Kızılay’dan anlamlı etkinlik

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği programda şehit ailelerini bir araya getirerek plaket takdim etti.

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Şehitler Haftası dolayısıyla bir program düzenledi. Programda şehit ailelerini bir araya getiren şube, ailelere plaket taktim etti.

Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Kızılay olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. Kurkut, "Türk milleti olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve refahı için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin emanetleri olan aileleri her daim bizim baş tacımızdır. Bu anlamda Şehitler Haftası dolayısıyla şehitlerimizin aileleriyle bir araya gelerek kendilerine plaket takdim ettik. Kızılay olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Bilhassa şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla yapacakları faaliyetlere de değinen Kurkut, Kızılay olarak her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda yardım faaliyetlerini arttırarak devam ettirdiklerini belirtti.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu