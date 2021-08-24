İzmir Büyükşehir Belediyesinin, şehrin yeşil örtüsünün yangından sonra kendini yenileyebilmesini sağlamak için başlattığı “Bir Fidan, Bir Dünya” adlı dayanışma kampanyası büyüyor. Başkan Tunç Soyer, “Yanan alanlar kendini yenileme gücüne sahip. Bir ay önceki Foça yangınının ardından yangına uyum sağlamış menengiç ağaçları yeşermeye başladı bile" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, şehrin yeşil örtüsünü yangından sonra kendini yenileyebilir kılma yolunda başlattığı “Bir Fidan, Bir Dünya” kampanyası büyüyor.

“Yanan ormanlar kendini yenileyebiliyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki ağaçlandırma çalışmalarını ekoloji bilimini esas alarak, doğru yere, doğru zamanda, doğru türler dikerek orman restorasyonu ilkesiyle gerçekleştiriyor.

Hacettepe Üniversitesinde yangın ekolojisi alanında çalışan öğretim görevlisi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ve Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının 18 Ağustos 2019’da başlayıp; Karabağlar, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 6 bin hektardan fazla alanın yanmasına sebep olan büyük orman yangını ile 8 Temmuz 2021’deki Foça’daki yangın sonrasında yaptığı arazi çalışmaları bu gerçeği bir kez daha ortaya koydu.

İki gün boyunca yapılan arazi çalışmalarında iki yangın alanı arasındaki fark belirgin biçimde ortaya çıktı. Yanmasının üzerinden henüz 1 ay 10 gün geçmesine rağmen Foça’daki yangın sahasında meşe, menengiç gibi maki elemanlarının sürgün verdiği, kızılçamların serotin kozalaklarının açıldığı gözlemlendi. Menderes’teki alanda ise iki yıl önce yanan saha büyük oranda makineli toprak işlemeye maruz bırakılmış ve kızılçam fidanları dikilmişti. İşlenmeyen alanlarda ve dikim sahalarının aralarında ise kocayemiş, delice, menengiç, akçakesme, saçlı meşe gibi birçok çalı ve ağaç türünün sürgün verip birkaç metre boylandığı, yangın sonrası tohumlarını döken kızılçam fidelerinin çimlendiği görüldü. Alanda yapılan çalışmalar sonucunda Akdeniz ve Ege’deki yangın ekosistemlerinde yapılacak yangın sonrası restorasyon çalışmalarında olabildiğince makineli toprak işlemeden kaçınılması ve alanın kendi hâline bırakılması gerektiği ortaya çıktı.

Sekiz tür ağacın fidanı ve bir fidan kucağı var

İzmir’in orman restorasyonu programında tek tip çam ağaçlandırması yerine yangına daha dirençli meşe, menengiç, delice gibi ağaçların da yer aldığı çok çeşitli dikim politikası uygulanıyor. 2019’da temeli atılan "Orman İzmir" programıyla, bir yandan kentteki yeşil alanlar büyütülürken, diğer yandan İzmir’in orman ekosistemleri korunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler “birfidanbirdunya.org” sitesinden yangından sonra kendini yenileyebilen fidanları görebiliyor. İleride sayısı artırılacak türlerden şimdilik Anadolu palamut meşesi, defne, menengiç, dağ çileği-kocayemiş, ahlat, zakkum, delice zeytin, saçlı meşe fidanlarından ve fidan koruyucu fidan kucağından isteyen, istediği kadar satın alabiliyor.

Sonbahar itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaçlandırma alanlarında ilk fidanların toprakla buluşturulması ve orman restorasyonu yapılması hedefleniyor. Büyükşehirin orta vadeli hedefi ise kent çeperinde yangından sonra kendini yenileyebilen dirençli orman alanları oluşturmak, bu alanları birer “yaşayan park” olarak İzmirliler için doğa keşif alanları haline getirmek ve ayrıca “yeşil koridorlar” oluşturarak parklarla ormanları birbirine bağlamak olarak belirtiliyor. Ocak 2020’de başlatılan “Hoşgeldin Bebek” kampanyası dahilinde her yeni doğan bebek için bir fidan da yine bu alanlara dikiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Doğamız kendini yenilemeye çalışırken biz de ona kulak vermeliyiz. Gelin, İzmir’in çevresini yangından sonra yeniden yeşerebilen ağaçlarımızın fidanlarıyla donatalım. Yanan ormanlar kendini yenileme gücüne sahip. Bir ay önceki Foça yangınının ardından yangına uyum sağlamış menengiç ağaçları yeşermeye başladı bile. İzmir’in çevresindeki ağaçlandırma alanlarını ise Bir Fidan, Bir Dünya kampanyasıyla menengiç gibi yangına uyum sağlamış ağaç türleriyle donatacağız” dedi.