BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, İzmir’deki gazete sahipleriyle buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, İzmir’deki yerel gazete sahipleriyle sektörün pandemide yaşadığı sorunları ve geleceğini değerlendirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, İzmir Basın İlan Kurumu Müdürü Mehmet Feramuz Ayan ile birlikte İzmir’deki yerel gazetelerin sahipleri ve yazı işleri müdürleriyle bir toplantı düzenledi. Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün gazeteler açısından oluşturduğu sorunlar konuşuldu. Sorunların çözümü için izlenecek olan yol haritasının belirlendiği toplantıda, önümüzdeki dönemin gazeteler açısından neler getirebileceği değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, gazeteciliğin gelişen teknolojiyle birlikte dijitalleşmesi ve gazetelerin bu alanda atması gereken adımlar da konuşuldu. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, yapılan toplantının gelecek adına çok faydalı olduğunu belirterek, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.