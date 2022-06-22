Bergama’da 86. Kültür ve Sanat Festivalinin 2. günü dolu dizgin geçti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 86’ncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, 2. gününde büyük bir coşku ile devam etti. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bergama olarak 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimizle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bize emanet festivalimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Bergama’da düzenlenen 86. Kültür ve Sanat Festivalinin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Açılışla ve kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Melek Mosso konseri, yerli yabancı halk oyunları gösterileriyle devam etti. İkinci gün etkinlikleri ise sergi açılışları ile sürdü. Kültür merkezinde fotoğraf ve resim sergileri, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Binası ve İlçe Kaymakamlığı Salonu’nda el sanatları sergisi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde mesleki eğitim kursları sergisi, Havra Binası’nda el sanatları, resim ve yağlı boya sergilerinin açılışları törenle gerçekleştirildi. Sergi açılışlarında konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, kişisel beceri ve hobileri ile boş zamanlarını değerlendiren vatandaşları kutladı. Açılışları yapılan sergilerin, festival süresince gezilebileceği ifade edilirken, ünlü sanatçı Kubat’ta akşam bir konser verdi.

Öte yandan, Selinos Antik Kanalı yamacında bulunan ve restorasyonu tamamlanan Tabakhane’de, festivalin 2. gün etkinlikleri çerçevesinde ilk toplantı, tarihi binanın ruhuna da uygun UNESCO Danışma Kurulu Toplantısı olarak gerçekleştirildi. UNESCO Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Koştu, "Bugün ayrı bir mutlu, ayrı bir sevinçliyiz. Mezbelelik durumdaki Tabakhanemizi ve eski Çırçır fabrikamızın restorasyonunu tamamladık. Binamızın ruhuna uygun olarak ilk toplantımızı da UNESCO için gerçekleştirdik" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda, “Lig Bergama” ödül töreni gerçekleştirildi. İlkokullar arası futbol ligi ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "En centilmen sporcular Bergama’da yetişiyor. Spor ile iç içe yaşıyoruz, sporcularımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bir etkinlikte Arasta girişi Çınarlı Kahve önünde gerçekleştirildi. Bergama’nın UNESCO’ya girişinin 8. yılında “Kültürel Miras ve Truzim” konulu panel yoğun bir katılımcı ile düzenlendi. Arkeolog Nezih Başgelen moderatörlüğünde yapılan panelde Prof. Dr. Gözde Emekli, Prof. Dr. Zafer Öter, Doç. Dr. Güler Ateş, Doç. Dr. Murat Tozan konuşmacı olarak katıldı. Panelin sonunda konuşmacılar için düzenlenen plaket töreninde konuşan Belediye Başkanı Koştu, "Turizm, tarih ve kültür şehrimiz Bergama’mızı vizyon projelerimizle atağa kaldırmak, potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.