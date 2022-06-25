Bergama Kültür ve Sanat Festivali, 5. gününü dolu dolu tamamladı

Bu yıl 86.’sı düzenlenen Türkiye’nin ilk yerel festivali olan Bergama Kültür ve Sanat Festivali, 5. gününü de dolu dolu tamamladı.

86. Bergama Kültür ve Sanat Festivali’nin 5. günü gündüz etkinlikleri çerçevesinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konferansını yaklaşık 2 bin kişi dinledi, Bergama’nın yetiştirdiği ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici adına park açılışı yapıldı. Sportif faaliyetler ve yerel müzik grupları dinletisi ile halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, son yılların en kalabalık, en coşkulu festivalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan konferans

Festivalde Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Tarihin İzinde” konulu bir konferans verdi. Açık alanda gerçekleştirilen konferansı yaklaşık 2 bin kişi dinledi. Konferansında ilmin meşakkatli bir yol olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, gençlere seslenerek bu meşakkatli yolda yılmadan çalışmaları ve öğrenmeleri nasihatinde bulundu. Türklerin geçmişten günümüze bulundukları coğrafyalarda derin izleri bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, belge ve araştırmalara dayalı çalışmalar yapmaları için tüm öğrencilere tarih ve kültür şehri Bergama’dan çağrıda bulundu. Konferans sonunda Başkan Koştu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve BERKSAV tarafından Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya Bergama anısına parşömenden yapılan plaket verildi. Koştu, konferansı için Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya teşekkür etti.

Hüsnü Şenlendirici adına park açılışı

Bergama’nın yetiştirdiği ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici adına Maltepe Mahallesi’nde bir park açılışı gerçekleştirildi.

Bergama aşığı Hüsnü Şenlendirici’nin de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Koştu, "Her fırsatta ve her ortamda kadim şehir Bergama’mızın tanıtımını yapan, doğup büyüdüğü Bergama’yı dilinden düşürmeyen gönüllü elçimiz Hüsnü Şenlendirici’ye hemşehrilerimizin bir vefası olarak belediyemiz meclisinin almış olduğu karar ile Maltepe Mahallesi’nde düzenlemesini yeniden yaptığımız parka Hüsnü Şenlendirici adını verdik. Güzel Bergama’mızın yeni parkı tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Törende konuşan sanatçı Hüsnü Şenlendirici de kendi adını taşıyan parkı açmaktan duyduğu gurur ve sevinci dile getirdi. Şenlendirici, “Bugün hayatımın en anlamlı günlerinden birisini yaşıyorum. Bu parkın benim için anlamı çok büyük. Bergamalı hemşehrilerime ve Başkanımız Hakan Koştu’ya çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Çocuk şenliği ve sportif etkinlikler 5. günde de devam etti

Festivalde sportif etkinlikler yoğun katılımla 5.’nci günde de yapılmaya devam etti. Faaliyetlerin sonunda düzenlenen törende Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, sportif etkinlik katılımcılarına madalya ve belgelerini verdi. 13 Nisan Anadolu Lisesi bahçesindeki çocuk, gençlik ve spor etkinlikleri dolu dolu geçti. Denge bisikleti, mini motor turu, palyaço, Hacivat-Karagöz, yüz boyama, balon şişirme, şişme kaydırak, penaltı ve basket atış yarışmalarına katılan yüzlerce çocuk, gönüllerince eğlendi. Son yılların en kalabalık günlerine şahitlik eden festivalin 5’nci günü yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, konser ve panelleri, sergi ve stantları ile dolu dolu bir şekilde tamamlandı.