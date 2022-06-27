Bergama Festivali, Sertab Erener’in unutulmaz konseriyle sona erdi

1937 yılından beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisi ile tam 86 yıldır aralıksız organize edilen Bergama Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 7 gün boyunca gece-gündüz süren etkinliklerin finali Sertab Erener konseriyle yapıldı.

Bergama ilçesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet 86. Kültür ve Sanat Festivali dolu dolu geçti. 7 gün boyunca gece-gündüz etkinlikler sürdü. Etkinliklerin finalinde Asklepion Antik Tiyatro’da sahne alan Sertab Erener, unutulmaz bir konser verdi. 19 bin kişinin katılımı ile Asklepion Antik Tiyatro en kalabalık konserlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Konserin sonunda sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama kağıdı parşömenden yapılan plaketi Sertab Erener’e verdi. Sanatçı Sertab Erener bu özel hediye için, "Sahne hayatım boyunca aldığım en özel, en anlamlı plaket" dedi. Festival finalinin konserinde yaptığı konuşmasında Erener’e teşekkür eden Başkan Koştu, "Son yılların en kalabalık en coşkulu festivalini doyasıya yaşadık. Bir hafta süren festivalimizi bu akşam muhteşem bir şekilde sonlandırdık. Coşku ile yaşayan, bizlere iyi duygularını ileten tüm hemşehrilerime ve festivalimizin sorunsuz bir şekilde yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan 86. Uluslararası Bergama Festivalinin son gününde, Cumhuriyet Meydanı’nda aynı saatlerde "Rehavi Sıra Gecesi" etkinliği yapıldı. Sıra gecesinde vatandaşlar, her bir türküye eşlik etti. Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ferah, Rehavi Sıra Gecesi Grubu’na plaket vererek teşekkür etti.