Bayraklı’da 185 ailenin ev eşyası yenilendi
BUGÜNE KADAR 20 BİNDEN FAZLA AİLENİN GIDA, KIYAFET VE EŞYA İHTİYACINI KARŞILAYAN BAYRAKLI BELEDİYESİ, BU KAPSAMDA, YARDIMSEVER VATANDAŞLARIN DESTEĞİYLE 185 AİLENİN EV EŞYALARINI BAŞTAN SONA YENİLEDİ.
Bugüne kadar 20 binden fazla ailenin gıda, kıyafet ve eşya ihtiyacını karşılayan Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda, yardımsever vatandaşların desteğiyle 185 ailenin ev eşyalarını baştan sona yeniledi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, tüm vatandaşları, kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya davet etti.
Bayraklı’da sosyal destek ağı her geçen gün daha da büyüyor. Yardımsever vatandaşların bağışladığı kullanılabilir durumdaki eşyaları adreslerinden teslim alan belediye ekipleri, bunları ihtiyaç sahibi ailelere iletiyor. Koltuktan masaya, sandalyeden halı ve perdeye kadar tüm eşyalar yenileniyor. Bu kapsamda belediye, 2019 Nisan ayından itibaren 185 aileye ev eşyası yardımı yaptı. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, Bayraklı Belediyesinin 0232 477 20 00 telefon numarasından 614 dahili hattı tuşlayıp, bilgi alabiliyor.
İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bize gelen talepleri ekiplerimiz tek tek inceleyerek büyük bir titizlikle değerlendiriyor. Ardından da duyarlı vatandaşların belediyeye verdiği eşyaları ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediyor. Ailelerin yüzünün gülmesi bizi mutlu ediyor. Daha fazla ailemize destek olmak için duyarlı vatandaşlarımızı kullanmadıkları temiz eşyaları bağışlamaları konusunda destek olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte kampanyamızı büyütelim daha fazla ailemizin yüzünü güldürelim” dedi.
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