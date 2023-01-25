Bayraklı, Uğur Mumcu’yu andı

Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 30. yıl dönümünde Bayraklı’da iki farklı etkinlikle anıldı. “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” fotoğraf sergisi ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatırken, İzmirli gazetecilerin Mumcu’yu anlattığı söyleşi cumhuriyet sevdalılarını buluşturdu. Başkan Sandal “Uğur Mumcu’nun açtığı aydınlanma ve temiz toplum yolu, bizim de yolumuzdur. Demokrasi mücadelemizden bir adım geri atmayacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi, Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 30’uncu yılı dolayısıyla iki farklı anma programı düzenlendi. İlk olarak Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezinde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) işbirliği ile fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe’nin eserlerinden oluşan sergi, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı. Açılışı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, gazeteciler ve vatandaşlar birlikte yaptı. Sergi öncesinde Mumcu’nun fotoğrafının başına karanfiller bırakıldı, anı defteri imzalandı. Serginin 3 Şubat’a kadar açık kalacağı belirtildi. Osmangazi Konferans Salonu’nda ise “İzmirli Gazeteciler Uğur Mumcu’yu Anlatıyor” temalı söyleşi gerçekleştirildi. Mumcu’nun hayatı, yazıları, düşünceleri anlatıldı ve anılar paylaşıldı. Salonu dolduran vatandaşlar, konuşmacıların sözünü sık sık alkışlarla kesti.

“Yolu yolumuzdur”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Uğur Mumcu’nun açtığı aydınlanma ve temiz toplum yolunu, onu katlederek bitireceklerini sananlar yanıldı. Çünkü 30 yıldır milyonlarca cumhuriyet sevdalısı hala Mumcu’nun izinden gidiyor, fikirlerini yaşatıyor. Bu davadan vazgeçmemiz mümkün değil. Bizi, inananları, bu ülkeyi sevenleri bir adım geri attıramadılar, attıramayacaklar. Demokrasi, özgürlükler ve geleceğimiz noktasında bu ülkenin evlatları ayağa kalkmış durumda. Mumcu’nun yolu yolumuzdur. Saygı ile anıyorum” diye konuştu.

“Araştırmaktan, sorgulamaktan vazgeçmeyeceğiz”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Basın ne kadar özgürse bir toplum o kadar özgür ve onurludur. Uğur Mumcu gibi pek çok aydın, doğru ve dürüst gazetecilik anlayışının bedelini bedeniyle ödedi ama fikirler hiçbir zaman ölmedi. Araştırmaktan, sorgulamaktan asla vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Çünkü bu ülkede yurtsever, araştırmacı, onurlu, kalemini satmayan gazeteciler hala var ve sayıları az değil. Bir Mumcu öldü, binlercesi yaşıyor, yaşayacak. Doğruları söylemekten geri durmayacağız” sözlerine yer verdi.