Başkan Vekili Pehlivan, gözlerine siyah bant çekti, empati kurdu

10-16 Mayıs Engelliler Haftası, İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen programla kutlandı. Düzenlenen kortejde, gözlerine siyah bandaj takıp beyaz bastonla yürüyerek görme engellilerin duygularına ortak olan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Sevgi ile her engel aşılır” dedi.

Engelli vatandaşlara karşı farkındalık ve duyarlılığın daha da artırılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, Menemen’de de düzenlenen programla kutlandı.

Engelliler Haftası dolayısıyla, Menemen Belediyesi ve Pozitif Ayrımcılık Gerektiren Bireylerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (PAGEB) koordinesinde kortej yürüyüşü düzenlenerek farkındalığa dikkat çekildi. Tatlı Su mevkiinde başlayan korteje eşlik eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için gözlerine siyah bandaj taktı. Bando takımının da eşlik ettiği kortej yürüyüşünde engelli bireyler, taşıdığı dövizlerle engelleri aşma vurgusuna dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların ve esnafın alkışlarla destek verdiği kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

PAGEM Başkanı Canan Bedük, burada yaptığı konuşmada her zorluğa rağmen hayatlarını engelli çocuklarına adayan tüm anneleri kutladığını dile getirdi. Engelli olmanın kişilerin tercihi olmadığını ifade eden Bedük, “Engelli olmak her bireyin aslında birer engelli adayı olduğunun tüm insanlarımızca bilinmesi ve bu bilinçle hareket etmesi gereken bir durumdur. Bu bilinçten hareketle de engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılmalarını desteklemek, onların hayatını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm zorlukları ortadan kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin görev ve sorumluluğu olmalıdır. Çok güzel ki Menemen’de kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve esnafımızla bu konuda el ele gönül gönüle vermiş durumdayız” dedi.

Daha sonra söz alan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Belediye olarak, ‘her insan bir engelli adayıdır’ bilinciyle, yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli bireylerimizin sadece bir gün değil, her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati kurarak engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Her zaman dediğimiz gibi, mesele birlikte olmak, birlikte büyümek. Unutmayalım ki sevgi ile her engel aşılır. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engellilerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren okulların öğrencileri; dans, müzik ve şiir gösterisi düzenledi. İzleyenler tarafından gösteriler büyük beğeni topladı.

Programa ayrıca; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.