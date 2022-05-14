Başkan Soyer yeni projelerin müjdesini verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ı Gençlik Festivali ile kutlamaya hazırlanıyor. 17-21 Mayıs tarihleri arasında İnciraltı Kent Ormanında düzenlenecek festivalin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlere yönelik yeni projelerinin müjdesini vereceği bir tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından Başkan Soyer, Okan Bayülgen’le gençlik buluşmasına katılacak. Kampın ilk günü Madrigal konseriyle son bulurken gençler 19 Mayıs’ta Teoman ile coşacak.

Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin 103. yılının kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Gençlik Festival’i düzenliyor. 17-21 Mayıs tarihleri arasında İnciraltı Kent Ormanındaki festivalin ilk gününde saat 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlik projelerini anlatacağı ve yeni projelerinin müjdesini vereceği bir tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından 18.00’de ise Başkan Tunç Soyer, ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’le gençlik buluşmasına katılacak. Kampın ilk gününde program 21.00’de Madrigal konseriyle devam edecek. 5 gün sürecek festival çerçevesinde 19 Mayıs 20.00’de ise Gündoğdu Meydanında Teoman sahne alacak.

2019’da 6.’sı düzenlenen Shining Star Awards-Eğlence, Etkinlik Ödülleri yarışmasında yılın en iyi festivali seçilen ve gençlerin deyimiyle “anne şefkati ile” misafirlerini ağırlamaya hazırlanan festival çerçevesinde bu yıl bin 500 genç İnciraltı Kent Ormanında kendileri için ayrılmış özel alandaki çadırlarda konaklayacak. Gençlik Festivaline katılmak isteyen 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençler bizizmir.com sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Spordan sanata her şey bu festivalde

Başvurusu onaylanan gençler gezici kütüphane, yaşayan kütüphane, tohum topu atölyesi, yoga atölyesi, barista workshop, doğa yürüyüşü, sosyal girişimcilik atölyesi, seramik workshop, dans gösterileri, doğaçlama tiyatro gibi etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek. Gençler ayrıca çadır kamp alanında sahne alacak Bando35Brass, DJ Pangea & Bao & Bekir, DJ Ege Güner, DJ performans Özgür Güler, 4Exampleband, Chocolate Band konserlerini izleyebilecek. Spor etkinleri çerçevesinde ise kaleye şut atma, canlı langırt, yetenek parkuru/outdoor cross fit, yavaş bisiklet/çoklu ip atlama, halat çekme, bocce, plaj voleybolu, ayak tenisi, plaj futbolu turnuvası gibi ödüllü yarışmaların yer aldığı ve gün boyu yararlanabilecekleri satranç, tavla, briç, basketbol gibi etkinliklere katılabilecekler.