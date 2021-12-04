Başkan Soyer, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ile yönetim kurulu üyelerini ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir turizminin gelişmesiyle ilgili iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Başkan Soyer, İzmir’in muazzam bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, sektöre her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ile yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. İş birliği olanaklarının değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Tunç Soyer, “İzmir, muazzam bir turizm potansiyeline sahip. Bir tarafta Efes, bir tarafta Bergama var. Kozak Yaylası ile tarım ve turizmin birleşmesini sağlayabileceğimiz Ödemiş, Tire var. Daha geçen hafta Dikili’de mağara bulundu. 14 bin yıl öncesine dair kalıntılara rastlandı" dedi.

Soyer, "İzmir’de dört noktanın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için çalışma başlattık. Bu dört nokta içinde Gediz’de var. Gediz başlı başına bir miras. Çünkü içinde flamingo üreyen dünyada başka bir metropol yok” dedi.

İzmir turizminin gelişmesi için sektör temsilcilerine her türlü desteği vereceklerini de dile getiren Soyer, “Bize rehberlik yaptığınız takdirde sonuna kadar katkı veririz” şeklinde konuştu.

“Destinasyon haline gelmeli”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin de, 2 Aralık’ta başlayan Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinin çok başarılı geçtiğini belirterek, “Bizim sektörde yüz yüze temas ve görüşme çok önemli. Turizm fuarı uzun bir aradan sonra bunu sağladı. Bu imkanı oluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’de turizmin gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmak istediklerini de söyleyen Oya Narin, “Ege ve İzmir turizmden daha fazla pay almalı. Bu bölge bir destinasyon haline gelmeli” şeklinde konuştu. Oya Narin, iki yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanan Türkiye Turizm Dönüşüm Raporunu da Başkan Tunç Soyer’e verdi.