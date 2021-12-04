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Başkan Sengel, Selçuk’u İzmir Travel Turkey’de anlattı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 15. Travel Turkey Fuarı’nda İzmir’in tarihi ilçesi Selçuk’u anlattı.

İZMİR 04.12.2021, 13:50
Başkan Sengel, Selçuk’u İzmir Travel Turkey’de anlattı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 15. Travel Turkey Fuarı’nda İzmir’in tarihi ilçesi Selçuk’u anlattı.

Turizm paydaşlarını bir araya getiren 15. Travel Turkey Fuarı’nda Selçuk Belediyesi de yerini aldı. Açılan stant, katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Fuarın ikinci gününde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Sokakları Sahnesi’nde Selçuk’u anlattı. Selçuk’u; tarih, kültür, doğa, gastronomi ve tarım açısından bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirten Başkan Sengel, "Efes Selçuk’un sadece Efes Antik Kent’ten, Saint Jean’dan ya da Meryem Ana’dan ibaret olmadığını anlatabilmek gibi bir derdimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na girdiğinizde sizi Celsus Kütüphanesi karşılar, yine fuardan içeri girersiniz sizi Artemis karşılar, herhangi bir turizm dergisinde sizi 25 bin kişilik Efes Antik Tiyatro karşılar. Bu şu demektir; Efes Selçuk sadece Efes Selçuklular’ın değil; Efes Selçuk İzmir’in değeri, Efes Selçuk Türkiye’nin değeri, Efes Selçuk tüm dünyanın değeridir. Biz tüm ekip arkadaşlarımda birlikte dünyanın değerine sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Sengel, şöyle devam etti:

"Selçuk’u anlatmak için şuradan başlamak lazım; İZBAN ile Efes Selçuk’a geldiğinizde adım adım aslında bütün tarihe şahit oluyorsunuz. Her adımda sizi su kemerleri karşılıyor. Su kemerleri sizi içeriye davet ediyor. Biraz daha ilerlediğinizde sizi İzmir’in ikinci tarihi oteli olan, bugün Carpouza Cafe dediğimiz alan karşılıyor. Biraz daha ilerlediğinizde Selçuk Efes Kent Belleği, biraz daha ilerlediğinizde Saint Jean Kilisesi, Ayasuluk Kalesi, İsabey Camii biraz daha ilerlediğinizde Artemis Tapınağı ve sonrasında Efes Antik Kenti’ni görüyorsunuz. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız mevzu biraz buradan başlıyor. O yüzden Efes’i anlamak istiyorsanız kentin her bir karesini aşındırmanız gerekiyor. Ruhu olan bir kentten bahsediyoruz; çünkü Herakleitos gibi bir filozofun, Kallinos gibi bir şairin yaşadığı bir kentten bahsediyoruz. O yüzden ilham veren kent diyoruz” dedi.

"Gastronomi haritamız herkesi şaşırtacak düzeyde zengin"

Selçuk’un tarımsal değerleri, endemik bitki çeşitliliği ile gastronomi turizmi açısından sahip olduğu öneme değinen Başkan Sengel, "Biz bir meyve sepetinin içinde yaşıyoruz. Ayvası, narı, şeftali ve muzu ile Efes Selçuk bir meyve sepeti. Aynı zamanda bizim bir gastronomi haritasına ihtiyacımız var. Yüzde 60’ı göçmen ve Türkiye mozaiği olan Efes Selçuk’ta gastronomi haritamız herkesi şaşırtacak düzeyde zengin. Mesela hiçbir yer olmayan Manguta Mantarımız var. Efes Selçuk’un tarihi ve kültürel değerlerini anlatırken gastronomi noktasında zenginliklerini anlatmaya çalışıyoruz. İşte bütün bu zenginlikleri herkesle paylaşmak istiyoruz" diye aktardı.

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