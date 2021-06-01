Başkan Saygılı: "Türkiye ekonomisi her geçen gün büyüyor, güçleniyor"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye’nin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesinin ekonomiye güvenin teyidi olduğunu ifade ederek, "Türkiye ekonomisi her geçen gün büyüyor, güçleniyor" dedi.

Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydetti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı da, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) bütün negatif etkilerine rağmen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7’lik bu büyümenin, iş dünyasının Türkiye ekonomisine olan güvenini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Saygılı, "Türkiye ekonomisi tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarına rağmen canlılığını devam ettiriyor. Dünyada yaşanan daralmaya karşın Türkiye’nin büyümeyi sürdürmesinde sağlam ekonomik temellerin ve zamanında alınan tedbirlerin etkisi çok güçlü oldu" dedi.

Türkiye’nin beklentileri aşarak ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer almayı başardığının altını çizen Bilal Saygılı, "Güney Kore’nin yüzde 1,8, Fransa’nın yüzde 1,2, ABD’nin yüzde 0,4 büyüyebildiği, Avro Bölgesi; Almanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin ise küçülme açıkladığı bu dönemde Türkiye ekonomisinin Çin’in ardından dünyanın gelişmiş 20 ülkesi (G20) içerisinde de en çok büyüyen ekonomi olması, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılı genelinde de diğer ülkelerden pozitif ayrışacağımıza işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yatırımlardaki artış memnuniyet vericidir"

Bilal Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk çeyrekte iç talep büyümenin lokomotifi oldu. Yatırımların ve net dış talebin, tedarik zincirlerinde near-shoring (yakında üretmek) trendinin özellikle Çin’den Türkiye’ye doğru kayması, lojistik maliyetlerin artmasıyla birlikte çok ciddi bir talep oluşturdu, bu da büyümeye pozitif bir katkı verdi. Yatırımlardaki artış memnuniyet vericidir. Bilhassa makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30,5 artmış olması da kalıcı ve reel bir büyüme sinyali vermesi bakımından önemlidir. Özellikle sanayi sektörüne yönelik yıllık bazlı 11,7 puanlık genişleme ve imalat sanayi özelinde kaydedilen yüzde 12,2’lik büyüme, yılın ilk çeyreğine yönelik büyüme verisinde belirleyici bir rol oynamıştır. Tarımda kaydedilen yüzde 7,5’lik büyüme ve hizmetler sektöründeki yüzde 5,9’luk gelişme de büyümede olumlu bir rol üstlenmiş, yüzde 2,8 büyüyen inşaat sektörü ise toparlanma sinyali vermiştir."

"Pozitif büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de hız kesmeden süreceğine inanıyoruz"

Başkan Saygılı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haziran ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklenti ışığında Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden süreceğine inanıyoruz. Şimdi ’normalleşme’ ile birlikte üreterek sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi devam ettirmeliyiz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Bu bağlamda ilk çeyrek verileri, pandemiden çıkışın habercisidir. Yüzde 7’lik büyüme, yatırım, üretim ve ticaretin merkezinin Türkiye olduğunu dünyaya göstermiştir."