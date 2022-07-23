Başkan Sandal’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçedeki çalışmalar ve siyasi süreç hakkında bilgi verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Barış Bildirisi’ni takdim etti

İlçedeki çalışmalar ve siyasi süreç hakkında Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na bilgi veren Başkan Sandal, Bayraklı Gençlik Çalıştayı çerçevesinde hazırlanan Barış Bildirisi’ni ve ünlü şair Adonis’in Kılıçdaroğlu için elle yazdığı dizeleri de CHP liderine hediye etti.

"Teşekkür ediyorum"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ilçemizde süren çalışmalar hakkında bilgiler verdik ve kentle ilgili genel izlenimlerimizi anlattık. Keyifli sohbeti ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.