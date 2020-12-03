Başkan Sandal, konteyner kentteki depremzedeler ile buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Başkan Sandal, "Tek dileğimiz, vatandaşlarımızın hızlıca kalıcı konutlara kavuşmalarıdır. Bu konuda da var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentte konaklayan depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi. Sandal, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek, depremzedelerle tek tek ilgilendi.

Başkan Sandal, ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük özveriyle çalışan tüm personele, çevre ilçelerden, illerden ve Türkiye’nin tamamından gelen belediyeler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler başta olmak üzere tüm Bayraklılılara ve İzmirlilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Önceliğimiz bu konteyner kentte geçici olarak konaklayan komşularımızın hızlıca yeni evlerine kavuşmalarıdır. Bununla ilgili meclisimize verdiğimiz önerge ile de tarihi bir karar alıyoruz. Eski yönetmeliklerle yapılan binaların yıkılıp, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşmasını istiyoruz" dedi.