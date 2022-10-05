Başkan Sandal, işçilerle buluştu: "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, şantiye tesislerinde görev yapan 500’e yakın belediye çalışanıyla kahvaltıda buluştu. Başkan Sandal, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz ve Bayraklı için özveri ile mücadele ediyoruz. Hiç kimsenin gücü bu birlikteliği bozmaya yetmeyecektir. Emekten ve alın terinden yana tavrımızı sürdüreceğiz” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Doğançay Şantiye Tesisleri’nde Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Belediye personeliyle tek tek selamlaşan Başkan Sandal, 500’e yakın mesai arkadaşıyla birlikte kahvaltı yaptı. Buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Göreve geldiği günden bu yana Bayraklı için önemli hizmetler ürettiklerini söyleyen Başkan Sandal, özverili çalışmaları nedeniyle işçilere teşekkür etti. Sandal, emeğin en yüce değer olduğunu bilerek, örnek işlere imza atmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Görev yaptığımız süre boyunca her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduk. Dayanışma içinde tüm zorlukların üstesinden geldik. Çünkü biz büyük ve gerçek bir aileyiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara izin vermeden, işçimizin hakkını korumayı sürdüreceğiz. Çalışanların emeklerine sahip çıkarak Bayraklı’ya hizmet etmekten başka düşüncemiz yok” dedi.

Deprem, sel, pandemi ve ekonomik krize rağmen özveri içinde kente hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Sandal “Karanlık günler, zorlu süreçler elbet bitecek. Bizim ortak hedefimiz, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını vermektir; çünkü biz Bayraklı halkına borçluyuz. Bu borcu emeğimizle ödüyoruz; çünkü Bayraklı halkı bize güveniyor. Emeğe ve alın terine saygı içinde görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. İşçiden ve emekten yana tavrımızı daha önce olduğu gibi önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde bir kez daha herkese göstermiş olacağız" dedi.