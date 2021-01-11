Başkan Işık’tan İGC ziyareti

İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i ziyaret etti.

İGC Karataş Basın Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, basın sektörü ve gazetecilerin durumu değerlendirildi, kent konseyi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Kent Konseyinin yaptığı basın açıklaması Nazik Işık tarafından İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’e sunuldu.

Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık görüşmede, etkin bir basın, demokratik ve özgür bir yaşam için çok sesli basına, ifade özgürlüğüne ihtiyaç olduğunu vurguladı. Işık, “Çok sesli, etkin, kısıtlamalara maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen bir medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun var ve sürdürülebilir olma şartıdır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının tam anlamıyla kullanılmasında rolü olan önemli ve değerli bir güçtür. Bu gücün toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkelerine uygun bir şekilde kullanılması, tüm kurumlar ve varlıklar üzerinde, hepimiz adına bir denetim oluşturur, demokrasinin gelişmesine doğrudan katkı yapar.” dedi.

İnternet gazeteciliği ve görsel medyaya önem verilmeli

Başkan Işık, çağın en önemli haber alma kaynaklarından internet gazeteciliğine dikkat çekti. Sansür ve baskıdan uzak bir şekilde, doğru kaynaklarla haber akışının sağlanması gerektiğini söyleyen Işık, "Ülkemizin, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, görüşmede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle gazetecilerin de riskli meslek grupları içinde yer aldığını vurguladı. Ülkemizde uygulanacak aşı çalışmalarında basın çalışanlarının da öncelikli aşı yapılacak gruplarda yer alması gerektiğini söyledi.