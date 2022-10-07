Başkan Gümrükçü’nün esnaf buluşmaları hız kesmiyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, esnaflara yönelik düzenlediği değerlendirme toplantıları çerçevesinde, kuyumcu esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen kahvaltıya; Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve çok sayıda kuyumcu esnafı katılım gösterdi. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, toplantıya katılan esnafları tek tek dinledi, talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı.

İlçe genelinde devam eden hizmetlerle ilgili esnaflara bilgi veren Başkan Gümrükçü, her türlü ihtiyaçlarında kuyumcular ile dayanışma içerisinde olacaklarını vurguladı. İlk defa böyle bir toplantıya davet edildiklerini belirten kuyumcular, sorunlarını dile getirme imkanı sağladığı için Başkan Utku Gümrükçü’ye teşekkür etti.

Başkan Gümrükçü: "Çiğlimize katma değer sağlıyorlar"

Değerlendirme toplantılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Esnaflarımıza yönelik başlattığımız istişare sürecini devam ettiriyoruz. Berber ve mobilyacıların ardından Çiğli’de bir ilki gerçekleştirerek kuyumcu esnafımızla bir araya geldik. Talep, öneri ve şikayetlerini dinledik. Kuyumcu esnafımızı ilçemizin gelişimi açısından kıymetli buluyoruz. Mesleki anlamda güven ortamı Çiğlimizin profiline olumlu yansıyor. Çiğli Belediyesi olarak, esnaflarımıza yönelik çalışmalarımız ile genel hizmetlerimiz hakkında bilgi verdik. Gerek kurum içerisinde gerekse ilçemizdeki sorunları ve ihtiyaçları istişare içerisinde çözmeye devam edeceğiz. Toplantılarımız diğer meslek gruplarıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.