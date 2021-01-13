Başkan Gümrükçü, ödül alan belediye başkanlarını tebrik etti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Avrupa Spor Kentleri Federasyonunun düzenlediği organizasyonda, "2021 Avrupa Spor Kenti" ödülünü alan Avrupa’nın 9 önemli kentinin belediye başkanına tebrik ve dayanışma mektubu gönderdi.

Çiğli Belediyesinin 2021 yılında "Avrupa Spor Kenti" ödülünü Türkiye’ye getirmesine öncülük ederek başarıya imza atan Başkan Utku Gümrükçü, aynı ödüle layık görülen Avrupa’nın önemli kentlerinin belediye başkanlarına sportif faaliyetler ve pandemi sürecine yönelik iş birliği çağrısında bulundu.

Başkan Gümrükçü: "İş birliğine hazırız”

Sporun birleştirici ve fairplay ruhunu ön planda tutmak ve yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Spor, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazıdır. Çiğli Belediyesi olarak, gençlerimizi spora yönlendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız, uluslararası mecrada saygın bir kurum olan Avrupa Spor Kentleri Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü. Bizim gibi Avrupa’nın önde gelen kentleri de bu ödülü aldı. Gerek Pandemi süreci gerekse sportif faaliyetlerdeki iş birliği ve dayanışma duygularımızı paylaşmak için bu kentlerin değerli belediye başkanlarına mektup yazdım. Yurtdışından sporcuları Çiğli’mizde ağırlamayı, bizim sporcularımızı da yurttaşına göndermeyi farklı kültürlerin öğrenilmesi ve dostlukların geliştirilmesi için önemli buluyorum. Bu noktada her türlü iş birliğine hazırız" dedi.