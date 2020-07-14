Başkan Batur muhtarlarla buluştu
KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR, İLÇEDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATMAK VE MAHALLERDE YAŞANAN SIKINTILARI DİNLEYEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.
Muhtarlarla bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmaları değerlendiren ve talepleri dinleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Siz bizim gücümüzsünüz” dedi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçede yapılan çalışmaları anlatmak ve mahallerde yaşanan sıkıntıları dinleyerek vatandaşların taleplerini öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi. Batur vatandaşların taleplerini ileten muhtarların, belediyenin gücü olduğunu vurguladı. Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanında yapılan toplantıya 22 muhtar katıldı. Batur toplantıyı, Gültepe imar planlarının, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden geçtiğini muhtarlara müjdeleyerek başlattı. Göreve gelir gelmez ele aldığı planları, 6 ay gibi kısa bir zamanda revize ederek, Konak Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçiren Batur, “Planlarımız Büyükşehir Meclisinden de oy birliğiyle geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye meclisimizin tüm üyelerine, Büyükşehir’deki komisyon, meclis üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.
Yol haritası çıkarılacak
Batur, Gültepe imar planlarının kapsadığı 14 mahallenin muhtarıyla ayrı bir toplantı düzenlenerek çalışmalarla ilgili yol haritası çıkarılacağını kaydetti. Batur, 14 mahalleyi ve yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsayan Beştepeler Bölgesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarının tamamlandığını da muhtarlara aktardı. Batur bu planların da eylül ayında yapılacak meclis toplantısına yetiştirilmeye çalışıldığını kaydetti.
Taleplerini dinledi
Başkan Batur, toplantıda salgın döneminde Konak’ta yapılan çalışmaları da değerlendirdi. Batur, “Elimizden geleni yaptık. Muhtarlarımıza da bu süreçte sağladıkları işbirliği ve uyumlu çalışmaları nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. Batur, Konak’ta yerel yönetim ile devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını da vurguladı. Batur toplantıda muhtarları dinleyerek bölgeleriyle ilgili taleplerini de aldı. Muhtarlara seslenerek, “Sizler bizim gücümüzsünüz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızsınız” diyen Batur, şöyle devam etti: “Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizlerden gelen öneriler bizim için önemli. Sizler halkın sizlere ilettiklerini, şikâyetlerini bize ulaştırıyorsunuz. Biz de tüm samimiyetimizle, ciddiyetimizle işleri takip ediyoruz. Biz iş yapmaya geldik. Vatandaş her zaman haklıdır diye düşünüyor ve buna göre davranıyoruz.” Muhtarlarla toplantılar aşama aşama devam edecek ve Başkan Batur, ilçenin 112 mahalle muhtarının hepsiyle buluşacak.
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