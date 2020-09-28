Balçova’da EBA Destek Merkezi açıldı
BALÇOVA BELEDİYESİ, UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE İNTERNETE ERİŞİMİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN İKİ ADET EBA DESTEK MERKEZİ AÇTI. BALÇOVALI ÇOCUKLARIN, İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN DERSLERİNİ BU MERKEZLERDE TAKİP EDEBİLECEĞİ İFADE EDİLDİ.
Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için iki adet EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı çocukların, internet üzerinden işlenen derslerini bu merkezlerde takip edebileceği ifade edildi.
Korona virüsü vakalarının artışa geçmesiyle birlikte, okulların açılması ileri bir tarihe ertelendi ve dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaya başlandı. Ancak internete erişim problemi olan çocuklar için uzaktan eğitim sistemi dezavantajlı başladı.
Çocukların eğitimlerinden uzak kalmamasını hedefleyen Balçova Belediyesi de, ilçenin iki farklı noktasına EBA Destek Noktası açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde çocuklar bugün ders başı yaptı.
Yaptıkları her hizmette eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ilkesini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “İnternete erişimi olmayan çocuklarımız için açtığımız EBA Destek Noktalarına bugün ilk öğrencilerimiz geldi. Kendilerine ve tüm çocuklarımıza iyi bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için Eğitimde adalet ilkesi ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0