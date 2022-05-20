Balçova’da 19 Mayıs rüzgarı

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği Halk Oyunları Şenliği’nde Türkiye’nin değişik yörelerinden halk oyunları sergilendi. 7’den 70’e her yaştan oyuncunun yer aldığı guruplarda en büyük beğeniyi engelli gençlerin gösterisi aldı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Balçova’da muhteşem gösteriyle kutlandı. Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği gecede Balçovalı vatandaşlar Anadolu’nun kültürel tarihinden bir kesit izledi. Halk oyunları ekiplerinin yurdun değişik yörelerinden derlediği gösteriler, tarihsel sunum eşliğinde izleyicilerle buluştu. 200 dansçının katıldığı gösterilerin başında Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 7 yaşındaki ve 68 yaşındaki dansçılara plaket verdi. Salonu tıklım tıklım doludan izleyiciler tüm gurupları hayranlıkla izlerken, en çok beğeniyi özel gençlerin oluşturduğu Engelsiz Halk Oyunu ekibi aldı.

“19 Mayıs demek özgürlük demek”

Halk danslarının gelecek kuşaklara taşınması gereken bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Bu mirası 19 Mayıs gibi özel bir günde yaşamak bizim için çok anlamlı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bundan 103 yıl önce Samsun’a ayak bastı. 19 Mayıs çok önemli çünkü 19 Mayıs demek özgürlük demek, cumhuriyet demek, gençlik demek. Gençlik ise bu ülkenin geleceği demek. Bu yüzden hem ulusal bayramlarımızı hem de kültürel değerlerimizi sonsuza kadar savunup gelecek nesillere aktaracağız. Bizi birbirimize bağlayan bu çimento sayesinde her zaman birlik içinde özgürce yaşayacağız” diye konuştu.