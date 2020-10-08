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Balçova EBA Destek Merkezi açıldı

BALÇOVA BELEDİYESİ, UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE İNTERNETE ERİŞİMİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN 9 ADET EBA DESTEK MERKEZİ AÇTI.

İZMİR 08.10.2020, 09:34
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Balçova EBA Destek Merkezi açıldı

Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için 9 adet EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı çocuklar internet üzerinden işlenen derslerini bu merkezlerde takip edebilecek.

Korona virüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte okulların açılması ileri bir tarihe ertelenerek dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaya başlandı. Çocukların eğitimlerinden uzak kalmamasını hedefleyen Balçova Belediyesi de ilçenin 9 ayrı noktasına EBA Destek Merkezi açtı. Mahallelerde kurulu olan semt evlerinde, spor tesislerinde ve bilişim atölyesinde mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde çocuklar ders başı yaptı. Yaptıkları her hizmette eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ilkesini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “İnternete erişimi olmayan çocuklarımız için açtığımız EBA Destek Merkezi noktalarına bugün ilk öğrencilerimiz geldi. Kendilerine ve tüm çocuklarımıza iyi bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için eğitimde adalet ilkesi ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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