Altaylı Efe ve Göztepeli İzzet’e milli davet

Altay’ın 16 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya ve Göztepe’nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak, U18 Milli Takımı’nın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımı, 27-30 Ağustos 2022 tarihlerinde Bakü’de Azerbaycan U18 Milli Takımı ile hazırlık maçları oynayacak. Maç öncesinde aday kadrolar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Açıklanan aday kadroda Altay’dan 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya ve Göztepe’den 17 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Furkan Malak da yer aldı.

Futbolcularının milli davet alması üzerine Altay ve Göztepe de sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak başarı dileklerinde bulundu.