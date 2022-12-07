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Altay, Ege derbisinin hazırlıklarına başladı
Altay, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasına deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
İZMİR 07.12.2022, 13:56
Altay, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasına deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Altay, Ege derbisinde Denizlispor’a konuk olacak. 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Altay’da hazırlıklar başladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.