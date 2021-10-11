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Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu

2021–2022 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu.

İZMİR 11.10.2021, 23:01
Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu

2021–2022 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen kura çekimlerinde Aliağaspor FK, 9.Bölge 2.Grupta yer aldı. Aliağaspor FK grupta İzmir bölgesinden Çiğli Belediye Spor, İzmir Spor, Torbalı Spor; Manisa bölgesinden Manisa Spor, Manisa Sanayi Spor, Salihli Belediye Spor; Uşak Bölgesinden ise Bölme Spor ve Sivaslı Belediye Spor ile mücadele edecek.

Kura çekimleri sonrasında açıklama yapan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, “Grupta rakip kim olursa olsun şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Rakip ayrımı yapmadan tüm maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren sarı siyahlılar, 16 Ekim Cumartesi günü sabah yapacağı antrenmanın ardından Aliağa’ya dönerek çalışmalarını Aliağa’da sürdürecek.

Fikstür çekimi 13 Ekim’de

30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 9 bölgede 27 grupta oynanacak müsabakaların fikstür çekimi 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15.30’da İstanbul’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak.

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