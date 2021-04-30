Aliağa’da "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" yeniden dağıtıma çıkıyor

Aliağa Kent Kitaplığının 13. yayını 156 sayfalık "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" adlı kitap, gelen yoğun talep üzerine yeniden dağıtıma çıkıyor.

Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesinin kültür yayınları dahilinde hazırlanan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı.

Aliağa Kent Kitaplığının nadide eserlerinden olan kitap, sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

Öte yandan Aliağa Kent Kitaplığının 13. yayını 156 sayfalık "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi", kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Kitabın yoğun talep üzerine yeniden dağıtıma çıkacağı bildirildi. Eser, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 17 Mayıs’tan itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak dağıtıma sunulacak.

Aliağa Belediyesinin son 7 yılda Aliağa Kent Kitaplığına kazandırdığı 14 dev eserin PDF, e-kitap, görme engelli vatandaşlar için ise sesli e-kitap dinle uygulamaları ise belediyenin resmi sayfasında kitapseverlerin hizmetine sunuluyor. Dijital kitap uygulamaları, özellikle pandemi süresince hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında tüm kitapseverlere büyük kolaylık sağlıyor.