Aliağa’da özel öğrencilerin performansı alkış aldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen program ilgi görürken, özel öğrencilerin hazırladığı özel gösteriler programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde, Engelliler Haftası sebebiyle etkinlikler yapıldı. İlgi gören programın açılış konuşmasını, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Evrim Çelik gerçekleştirdi. Daha sonra Aliağa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinden Mesut Kağan Çelebioğlu ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Bedriye Güncü, piyano dinletisiyle vals gösterisi yaptı. Yine okul öğrencilerinden Aslı Doğan "Davet" adlı şiiri okurken, öğrencilerden Güldane Polat sola şarkı dinletisini sundu, Berkay Özcan harmandalı oynayarak programa renk kattı. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı Ispanaklı Yumurta isimli skeç ise ilgiyle izlendi. Tüm gösteriler, programı izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Programa katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Aliağa Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencisi Buse Barut’un mezuniyet belgesini takdim etti. Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Programa ayrıca; İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Cangöz, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, kurum müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı.