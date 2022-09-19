Aliağa’da Gaziler Günü coşkusu

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, 19 Eylül 1921’de ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazi’ unvanı verilişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü, Aliağa’da düzenlenen törenle kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutan Vekili Oktay Bingöl, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Cumhuriyet Meydanında kaymakamlık, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve gazilerin Atatürk büstüne çelenklerini sunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi İslam Doğan Kılıç yaptı. Gaziler Günü’nün 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Kılıç, “Asil Türk milletinin bağrından çıkmış, şanlı, şerefli Türk ordusu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün en büyük güvencesi olmayı sürdürecektir. İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır” dedi.

"Gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Kılıç’ın konuşmasının ardından Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Rüzgar Elyas, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazilik’ ve ’Mareşallik’ rütbesinin verilmesinin meclis tutanaklarını okudu. Göktuğ Aşkaroğulları isimli öğrenci Atatürk’ün TBMM’ye teşekkür mesajını ve orduya mesajını, Miray Kalkan isimli öğrenci ise ‘Gazilerimize’ adlı şiiri okudu. ‘Gaziler Günü’ kutlama programı, Güzelhisar Sosyal Tesislerinde gaziler, gazi yakınları, şehit aileleri ile Aliağa mülki erkânını bir araya getiren yemek programı ile devam etti. Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman devletsiz kalmadığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “Türk milleti en zor şartlarda dahi küllerinden doğmayı bilmiştir. Bu da şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde olmuştur. Ne yapsak gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bugüne kadar hep birlikte olduk, bundan sonra da birlikte olamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gaziler Günü kutlama programı merkez caminde öğlen namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı ile son buldu.