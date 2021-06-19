Aliağa’da AK Partili kadınlar kan bağışı etkinliği düzenledi

Türk Kızılay’ı ve AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanlığı iş birliğinde, "Kan ver can ol, kan ver nefes ol" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Aliağa’da kan bağışı etkinliği düzenlendi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım’ın öncülüğünde organize edilen etkinlik kapsamında, Türk Kızılay’ı Mobil Kan Alma Tırı Demokrasi Meydanı’na konuşlandı. Gezici kan bağışı tırı önünde bir araya gelen çok sayıda partili, etkinliğe ilgi gösterdi. Burada gerekli formları dolduran vatandaşlar, daha sonra kan bağışında bulundu. Etkinlikte, yeni tip korona virüsü kapsamında tedbirlerde alındı.

Kan bağışının ardından açıklama yapan AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, salgın sürecinde Türk Kızılay’ın stoklarının tükenmemesi için destek vermek istediklerini dile getirdi. Kadın Kolları Genel Merkezi ile Türk Kızılay’ın "Kan ver can ol, kan ver nefes ol" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattığını hatırlatan Yıldırım, tüm Aliağalıları kan bağışında bulunmaya davet etti. Kan vermenin vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Salgın döneminde hastalıklar ve kan ihtiyacı bitmedi. Bu süreçte Türk Kızılay kan tedariki konusunda sıkıntıya girdi. Dolayısıyla bizler de stokların tükenmemesi için ilçemizden destek veriyoruz. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimiz. Pandemi sürecinde kan bağışının önemine dikkat çekmek istedik. Bugün burada gösterilen duyarlılığa yürekten teşekkür ediyorum. ’Kan acil değil sürekli ihtiyaç’ anlayışıyla bu duyarlılığın sürmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.