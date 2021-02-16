Aliağa ve çevresindeki antik kentler bu kitapta

Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında hazırlanan ve serinin 12. kitabı olarak Aliağa Kent Kitaplığı’ndaki yerini alan “Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri”nin dağıtımı yoğun ilgiyle devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından “Oku, Okut” kampanyası kapsamında Şubat ayı kitabı olarak dağıtımı ücretsiz gerçekleştirilen eserde, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteğiyle yapılan “Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu”nda sunulan bilimsel bildiriler yer alıyor.

Arkeoloji dünyasının başucu niteliğindeki eser 533 sayfadan oluşuyor. Eserin editörlüğünü yapan Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Çekilmez, kitabın arkeoloji meraklılarına Aliağa ve çevresindeki antik kentlerle ilgili çok önemli bilgiler sunduğunu söyledi.

Çekilmez’den Aliağa Belediyesine teşekkür

Aliağa’nın kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması, kentin misyonu ve vizyonunu göstermesi açısından çok önemli bir esere sahip olduklarını belirten Çekilmez, “Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen uluslararası arkeoloji sempozyumunda 10 farklı ülkeden bilim adamı sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda sunulan bildirileri Aliağa Belediyesi’nin katkılarıyla yayına dönüştürdük. Böylesine önemli bir kitabın editörlüğünü yaptığım için çok mutluyum. Bizlere verdiği destekten ötürü Aliağa Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eser, kazı ve araştırmalar hakkında önemli bilgiler sunuyor

Eserin, Aliağa ve bölgedeki antik kentler ve kültür varlıkları hakkında detaylı bilgiler sunduğunu ifade eden Çekilmez, “Kitabı eline alanlar Aliağa sınırları içerisinde yer alan Kyme, Tisna, Myrina ve Gryneon antik kentleri ile ilgili, ayrıca Aliağa yakınlarındaki Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon ve Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalar hakkında detaylı bilgilere sahip olacak” dedi.

“Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri”nin dijital versiyonları Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler için Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sayfasına yüklendi. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.