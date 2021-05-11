Aliağa Petkimspor Süper Lig’de kaldı

Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 91-85 mağlup etti. Aliağa temsilcisi ligin son haftasında aldığı galibiyetle Süper Lig’de kalmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi 30. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan maçın ilk yarısı, 51-47 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Maçın üçüncü çeyreğine Bahçeşehir Koleji 7-0’lık seriyle başladı. Erick Green önderliğinde maçı sürükleyen Bahçeşehir Koleji, yeniden çift haneli farkı yakaladı. Ev sahibi takım son çeyreğe 71-67‘lik skorla önde girdi.

Son çeyrekte ise Aliağa Petkimspor, ligde kalmak adına elinden gelen her şeyi sahaya yansıttı. Aliağa temsilcisi çeyreğin başından sonuna kadar baskın bir oyunla rakibini 91-85’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bahçeşehir Kolejinde Vladimir Stimac 31 sayıyla oynarken, konuk takımda Kendrick John Ray 31 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Aliağa Petkimspor, ligi 11. sırada tamamlarken Bahçeşehir Koleji 12. sırada yer aldı.