Aliağa Petkimspor, evinde istediğini alamadı

Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 90-84 kaybetti. İzmir temsilcisi, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta müsabakasında Aliağa Petkimspor, dün akşam Enka Spor Salonu’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ilk periyodu 28-18 üstünlükle geçti. İkinci periyotta başa baş giden oyunda devreyi Aliağa Petkimspor, 50-45 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibinin iyi oyununa karşılık vermekte zorlanan İzmir temsilcisi, buna rağmen son bölüme 67-64 önde girdi. Müsabakanın son 3 dakikasında 79-79 eşitliğin olduğu karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor, 90-84 kazandı.