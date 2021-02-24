banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
67 mahkum hayatını kaybetti!
67 mahkum hayatını kaybetti!
banner448

Aliağa Belediyesinden spor salonu açıklaması

Aliağa’ya bağlı Yeni Mahalle’de İzmir Büyükşehir Belediyesine ait spor salonu ile ilgili yayınlanan bazı haberlerin, kamuoyunu yanıltma ve kurumlar arası ilişkileri zedeleme amaçlı gerçek dışı ifadeler içerdiğini ifade eden Aliağa Belediyesi, henüz Aliağa Belediyesine resmi devri yapılmadığı belirtilen tesisle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İZMİR 24.02.2021, 15:16
Aliağa Belediyesinden spor salonu açıklaması

Aliağa’ya bağlı Yeni Mahalle’de İzmir Büyükşehir Belediyesine ait spor salonu ile ilgili yayınlanan bazı haberlerin, kamuoyunu yanıltma ve kurumlar arası ilişkileri zedeleme amaçlı gerçek dışı ifadeler içerdiğini ifade eden Aliağa Belediyesi, henüz Aliağa Belediyesine resmi devri yapılmadığı belirtilen tesisle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Aliağa Belediyesi, 23 Şubat 2021 Salı günü CHP Aliağa İlçe Başkanı tarafından sosyal medya hesaplarından Yeni Mahalle’de bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor salonu ile ilgili gerçek dışı, kurumlar arası ilişkileri zedeleyen, kamuoyunu yanıltıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesini de zor durumda bırakacak bir paylaşım yapıldığını savundu.

Söz konusu paylaşımla ilgili yazılı bir açıklama yapan Aliağa Belediyesi, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Belediyesi arasında 10.10.2012 tarihinde imzalanan protokol ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilmiştir. Yerel seçimlerden 25 gün önce, 5 Mart 2014 tarihinde tamamlanmayan tesis için göstermelik açılış töreni düzenlenmiştir. Tesisi yapan müteahhit firma ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında tesisin kesin kabulü 30 Eylül 2015 tarihinde, yani açılış tarihinden tam 1,5 yıl sonra yapılabilmiştir. Ancak kesin kabul yapılmasına rağmen tesis daha açılmadan hatalı imalat ve mühendislik hataları nedeniyle su basması, çatı akması gibi yapısal sorunlarla karşılaşmıştır. Söz konusu yüklenici hataları ve yapısal mühendislik hata ve eksiklikleri nedeniyle tesis hiçbir zaman amacı doğrultusunda kullanılamamıştır. Aliağa Belediyesi İle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında tesisin yapımına ilişkin imzalanan protokole rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir devir işlemi yapılmamıştır. Belediyemiz tarafından defalarca girişimlerde bulunulsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır resmi devir işlemi yapmaktan ısrarla imtina etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır atıl bıraktığı tesisin, camlarının kırılması, yangın çıkması, zeminini sık sık su basması, çatısının ciddi şekilde yağmur suyu sızdırması, hırsızlık vakalarının oluşması ve kimliği belirsiz şahıslarca tahrip edildiği bilgileri üzerine tesisin tamamen harap olmaması için belediyemizce bir bekçi personel görevlendirilmiştir.”

“İzmir Valiliği nezdinde gerekli başvurularda bulunulacaktır”

Resmi devir işlemi yapılmadığından dolayı söz konusu tesisin bakım ve onarımı için belediye bütçesinden harcama yapılamadığı dile getirilen açıklamada, “5 Ekim 2016 tarihinde dönemin CHP Aliağa İlçe Başkanı yerel gazetelere ‘Salonun onarılması için Büyükşehir’den yardım sağlanması için ben girişimde bulunmaya hazırım’ demeçlerini vermesine rağmen maalesef bu sorunla ilgilenmemiştir. Devlet kurumlarının bir tesisi birbirine nasıl devredeceklerinin kural ve kaideleri herkesçe bilinmesine rağmen, tesisin anahtarlarının bir işçiye verilerek belgelerin apar topar imzalatılmaya çalışılarak ‘tesisi devrettik’ demenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacağı açıktır. Daha müteahhitten kesin kabulü 1,5 yıl sonra yapılacak tesisi, 1,5 yıl önceden demirbaş devri ve diğer işlemleri bile yapmaya gerek görmeden ‘yangından mal kaçırırcasına’ anahtarları vermek suretiyle evrak imzalatılması büyük suçtur. Buradan devletimizin ilgili tüm kurumlarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Yıllardır devir teslim sürecinin uzaması, tesisin belirsizliği ve siyasi malzemeye dönüştürülmesi çabalarına karşı konuyla ilgili ihale, satın alma, kabul ve devir işlemlerinin incelenmesi amacıyla İzmir Valiliği nezdinde gerekli başvurularda bulunulacaktır. Sonuç olarak, yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize resmi olarak devrini beklediğimiz ve iyi niyetle çözüleceğine inandığımız, kamuoyu önünde tartışmaktan özenle imtina ettiğimiz bu konunun siyasi malzeme yapılması doğru değildir. Aliağa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilişkilerini bozmaya dönük bu adımlar ilçemize zarar vermektedir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkan Tunç Soyer’in bu atıl tesisle anılmasının, Büyükşehir Belediyemizin bu olumsuz konuyla kamuoyunda tartışılmasının doğru olmadığını düşünmekteyiz. Küçük siyasi çıkarlar uğruna, yalan yanlış bilgilerle, muhbirler vasıtasıyla kamuoyunu yanıltacak açıklamalar yapmak yerine, bu açıklamaları yapanların eğer güçleri var ise bu sorunun çözümüne katkı sağlayarak biran önce bu tesisin belediyemize devri konusunda girişimde bulunmalarını tavsiye ederiz. Söz konusu tesisin biran önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize resmi devir işleminin yapılmasını bekliyoruz. Tesisin belediyemize devredilmesiyle birlikte, tesisin tüm onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları belediyemizce ivedilikle yapılacaktır” denildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19