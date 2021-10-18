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Aliağa Belediyesi’nden eğitim kurumlarına destek

İzmir’in Aliağa Belediyesi, okullarda bakım, onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR 18.10.2021, 21:39
Aliağa Belediyesi’nden eğitim kurumlarına destek

İzmir’in Aliağa Belediyesi, okullarda bakım, onarım ve boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin daha sağlıklı, kaliteli ve temiz bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okulların iç ve dış mekanlarında boyama işlemleri gerçekleştiriyor. Gazi Ortaokulu’nda başlayan boya, badana, tamir ve tadilat çalışmaları Fatih ve 80. Yıl Çamlık Okulları ile devam ediyor.

“Okullarımızın tüm bakımlarını yapıyoruz”

Öğrencilerin daha iyi fiziki koşullarda eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını belirten Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürü İbrahim Bozalan, “Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talepleri ve Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’ın talimatları doğrultusunda eğitim kurumlarımızın tüm boya, bakım ve onarım işlemlerini yapıyoruz. Gazi Ortaokulu, Şakran Hasbi Şengül İlkokulu, 80. Yıl Çamlık İlkokulu ile Yukarı Şehitkemal ve Şehitkemal Mahallemizde bulunan ilk ve orta dereceli okullarımızın tüm bakımlarını tamamladık. Çalışmalarımızı Yeni Mahalle’de bulunan Fatih İlk ve Ortaokulu’nda sürdürüyoruz” dedi.

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