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Aliağa Belediyesi ek hizmet binasında son rötuşlar
ALİAĞA BELEDİYESİNİN ATATÜRK STADYUMU YANINDA İNŞA ETTİĞİ YENİ EK HİZMET BİNASINDA SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR.
İZMİR 24.09.2020, 17:43
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Aliağa Belediyesinin Atatürk Stadyumu yanında inşa ettiği yeni ek hizmet binasında son rötuşlar yapılıyor.
Hizmet kalitesini artırmak, vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla mühendislik, teknik ve saha birimlerini tek bir noktada buluşturmak isteyen Aliağa Belediyesi, yeni ek binasını hizmete açmaya hazırlanıyor. İki kat ve 1800 metre kareden oluşan ek hizmet binasına taşınacak olan birimlerin mobilize ve daha etkin kullanılması hedefleniyor. Son düzenlemelerin yapıldığı ek hizmet binası, estetik yapısıyla dikkat çekecek. Peyzaj çalışmalarıyla da çevresinin yeşil bir görünüme kavuşturulacağı ek binanın bu ay sonunda hizmete açılması planlanıyor.
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