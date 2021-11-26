Alaçatı’da sanayi esnafı iş yerlerinin şehir içinde kalmasından dertli

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Alaçatı’da küçük ve büyük sanayi sitelerini ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyarette esnafın iş yerlerinin şehir içerisinde kaldığına yönelik sıkıntısını dinleyen Çakıcı, "Çeşme Projesini hazırlayanlarla görüşeyim. Sanayi, şehrin içinden gittiği zaman zaten turizm açısından bir avantaj olacak" dedi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Alaçatı’da küçük ve büyük sanayi sitelerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Kaymakam Çakıcı’ya; Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel ve İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Ubeydullah Kalpak eşlik etti.

Alaçatılı sanayi esnafları, en büyük sorunun iş yerlerinin şehir içinde kalması olduğunu belirterek, şehrin dışında, daha modern bir sanayi sitesiyle sorunun çözülebileceğini ifade etti.

"Çeşme projesini hazırlayanlarla görüşeceğim"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da, geçmişte, Karaköy bölgesinde bir proje çalışması başlatıldığını ve belli bir noktaya gelmiş olduğunu belirterek, "Ancak Çeşme Projesi geniş bir alanı kapsıyor. Proje daha detaylandırılmış değil. Fizibilite aşamasında. Sanayi sitesi için düşünülen yerle ilgili olarak, Çeşme Projesini hazırlayanlarla görüşeyim. Sanayi, şehrin içinden gittiği zaman, zaten turizm açısından bir avantaj olacak. Sanayinin taşınması herkesin lehine olacak. Çeşme Projesinin netleşmesinden sonra sanayi sitesinin nerede yapılabileceği ortaya çıkabilecek. Netleşince tahsisi yaptırılabilecek. Proje bittikten sonra nerede sanayi sitesi yapabileceğimiz ya da projenin nerede bittiğini ve bittiği yerden sonra nerede yapılabileceği belli olacak. Tabi ben öncelikle Karaköy’de düşünülen yerin projede işaretlenmesini önereceğim" diye açıkladı.