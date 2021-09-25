AK Partili Cemal Bekle’den Urla’ya bin konut müjdesi

AK Parti Urla İlçe Başkanlığının danışma meclisi toplantısı büyük bir coşku ile yapıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle, bin konutluk projenin müjdesini verdi.

AK Parti Urla İlçe Başkanlığının danışma meclisi toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Vatandaşların, partililerin ilgi gösterdiği toplantıda, AK Partiye yeni üye olan vatandaşlara rozetleri takıldı. AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti Urla ilçe Başkanı Murat Nart, konuşmasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak bin konutluk projenin müjdesini verdi.

Yoğun ilgi gören ve coşkulu kalabalığa seslenen Cemal Bekle, danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "AK ailem, bugün yine hep beraberiz. AK Parti teşkilatları olarak bizler bu millete verilmiş sözü olanlarız. 2023’e hedef koyanlarız, elif gibi yedi düvelin karşısında dimdik duran liderimiz Recep Tayip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Pandemi döneminde kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, vefa destek gurupları her biriniz kapı kapı gezdiniz. Yaptığınız emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimizle, kadınlarımızla aşkla sahadayız, dünyada bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde merhametin temsilcisi, vicdanların sesiyiz. Bu iş gönül işi, bu iş sevda işi buda bizde var. Biz sizlerle beraber İzmir’de o meşaleyi yakıp o zeybeği meydanlarda oynatacağız" dedi.

Danışma meclisi toplantısına ayrıca; AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gültekin, il yönetim kurulu üyesi Ahmet Altuntaş, İlçe Koordinatörü Leyla Okyay, AK Parti Urla Kadın Kolları Başkanı Didem Doğan, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.