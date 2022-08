AK Parti İzmir’den 120 bine yakın ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz’da AK Partili belediye başkanlarıyla Ödemiş’te ise bölge ilçe başkanlarıyla buluştu. Yerel yönetimler ve teşkilat çalışmalarına yönelik bir toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan Sürekli, il başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eş zamanlı ziyaretlere ilişkin bilgiler verdi. Başkan Sürekli, modelin hayata geçirildiği günden bu yana 120 bine yakın ziyaretin gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın ev sahipliğinde; Bayındır, Menemen ve Bergama Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanların faaliyetlerine ilişkin bilgiler alan Başkan Sürekli, “AK belediyecilikle tanışan ilçelerimizde adeta yatırım ve proje seferberliği söz konusu. Belediye başkanlarımızla ekipler; çalışkanlıkları, örnek yatırım ve projeleriyle milletimizden takdir görüyor. Başkanlarımız, ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyükşehir belediyesinin yapması gereken; fakat yapmadığı ya da yarım bıraktığı çalışmalara bile destek veriyor. Ellerindeki tüm imkanlarla milletimize hizmet için gece gündüz çalışan başkanlarımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kiraz’daki programının ardından geçmiş dönem İl Başkan Yardımcısı Mustafa Özkent’in cenaze törenine katılan Başkan Sürekli, daha sonra Ödemiş İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen bölge ilçe başkanları toplantısında; Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Beydağ İlçe Başkanlarıyla buluştu.

120 bine yakın ziyaret

Teşkilat çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirmelerin ardından 30 ilçede yaptıkları eş zamanlı ziyaretlere ilişkin detaylı bilgiler paylaşan Başkan Sürekli, “AK Parti olarak hiçbir zaman saha çalışması yapmak için seçim olmasını beklemedik. Milletimizin gönlünde yer etmemizin nedenlerinden biri de budur aslında. Başkaları gibi seçimden seçime çalışan bir teşkilat olmadık. Her dönem her kesimin derdiyle dertlendik, sevinciyle de mutlu olduk. İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız ile birlikte, bir hafta 30 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz eş zamanlı ziyaretleri ve bir diğer hafta tek ilçemizde gerçekleştirdiğimiz karınca modelini hayata geçirdiğimiz günden bu yana aralarında sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, üyeler, esnaf ve haneler olmak üzere 120 bine yakın ziyaret gerçekleştirdik. AK Parti İzmir ailesi olarak her birimimiz aktif bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.

Başkan Sürekli, şöyle devam etti:

“Tam kadro aralıksız sahadayız. Vatandaşımızla birebir görüşüyoruz, konuşuyoruz, tek tek ellerini sıkıyoruz, onları yüreğimizle dinliyoruz. Teveccühlerini görüyoruz, talep ve önerilerini alıyor hızlı çözümler üretiyoruz. Vatandaşına uzaktan selam verip, yanından geçip gidenlere, onları dinlemeyenlere bakıyorsunuz anketler üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Bizim bunlara karnımız tok. Biz önümüze, hedeflerimize ve milletimize bakıyoruz. İlk hedefimiz 2023, teşkilatlarımızla aziz milletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’mizin ideallerini, vizyonunu anlatmaya devam edeceğiz."