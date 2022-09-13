AK Parti İzmir’de, önceki dönem belediye başkan adaylarıyla beyin fırtınası

AK Parti İzmir İl Başkanlığının vefa buluşmaları programı kapsamında, partinin önceki dönem yerel seçimlerinin belediye başkan adaylarıyla bir araya gelindi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlık yaptığı toplantıda, seçimlerden bu yana ilçelerdeki yerel hizmetler, sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Belediye Başkan adaylarının birbirinden nitelikli olduğunu belirten Sürekli, “Bu hem vefa hem de yakın geleceği planlama buluşmasıydı. Her biriniz siyasette ve mesleklerinde aktif; millete hizmet aşkından taviz vermeyen arkadaşlarımızsınız. Yerel seçimlerin üzerinden neredeyse 3,5 yıl geçti. Eş zamanlı ve karınca modeli çalışmalarımızda en çok tercihinde pişmanlık duyan seçmen bizi durduruyor. İzmir halkı ‘keşke’ diyor. Yerel hizmete o kadar aç kaldılar ki, sorunlar o kadar aştı ki boylarını; ‘Keşke, AK Parti’nin adayına oy verseydim.’ diyenlerin sayısı giderek artıyor.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül’ün 100. yıl söylemleri de gündeme geldi. Konunun hassasiyetinin altını çizen Başkan Sürekli; “Soyer, göreve geldiği andan itibaren, krizlere ve sorunlara imza attı. Genel siyaset yapmayı seviyor ama sevmekle kalmıyor. Tarihi gerçekleri yok sayacak kadar ileri gidiyor. Osmanlı’yı, atalarımızı bir kalemde silecek kadar ileri gidiyor. 100. yılı kutlama bahanesiyle; Atinalı dostlarıyla ortak mesajlarını veriyor. Tepkiler büyüyünce de TV kanallarını gezerek kendini aklamaya çalışıyor. Ama, yine de düşmana dost demekten vazgeçmiyor.” dedi.

CHP idaresindeki ilçelerde düş kırıklığı

Toplantının ağırlıklı gündemini, 2023 ve 2024 seçimleri oluştururken, belediye başkan adayları, ilçelerinde 3,5 yılda yaşananları, sorunları ve önerilerini paylaştı. CHP idaresindeki ilçelerde büyük bir düş kırıklığının hakim olduğu ve bunu, bizzat yine CHP’li belediyelerin ve genel merkezlerinin yaptırdığı araştırmaların da doğruladığı ifade edilirken, Başkan Sürekli, şu değerlendirmede bulundu; “Bizlerin milletimizle tek bir iletişim kanalımız yok ama esas olan yüz yüze, omuz omuza olmamız. Oluyoruz da. Sizlerin de pek çoğu alandan elini ayağını çekmedi, biliyorum. Bu araştırmaları ne kadar saklı tutarlarsa tutsunlar, biliyoruz. En kıymetlisi, vatandaşın yüzümüze karşı söyledikleri. En doğru bilgi, sahada birebir diyalogla elde ettiğimiz bilgi. Bizim yolumuzu halk belirler. İzmir halkı bugün; büyükşehir ve ilçelerimizde CHP’nin hizmetinden memnuniyet duymuyor. İzmir merkezinden yükselen koku, ilçelerimize kadar sirayet etmiş, bıçak kemiklerine dayanmış durumda. Alt yapı yönetimlerindeki her ilçede işkenceye dönüştü. Sorunlar, İzmirlilerin boyunu aştı. Bugün ‘keşke’ deme noktasına geldilerse, bizlerin sorumluluğu da artıyor demektir. Bunu unutmamalıyız.”

İzmir’i, siyaset aşklarına feda ediyorlar

İzmir ve ilçelerinin CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in siyaset aşkına feda edildiğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle konuştu; “İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını, büyük zaferi kutladık. Ancak, siyaseti, kendi ilişkileri ve dostlarının diliyle yapan Soyer’in kabul edilemez söylemlerinin gölgesinde geçti. Tartışmalar ve tepkiler çığ gibi büyüdü. Şimdi televizyon kanallarını gezerek, devirdiği çamları ayağa kaldırmaya çalışıyor ama boşuna. Çünkü Soyer; halen düşmana ‘düşman’ diyemiyor. İzmir’in bunca sorununa ve sorumluluklarına sırtını tamamen dönmüş; yine genel ve uluslararası siyasete soyunmuş durumda. Ne yazık ki bunu da Türkiye Cumhuriyeti’nden yana değil, Atinalı dostlarından yana yapıyor. Önümüzde Cumhuriyetin 100. yılı var elbette ruhuna uygun biçimde, coşkuyla kutlayacağız. Ancak, Soyer’in bu tarihi günü kim ve ne için feda edeceği konusunda tedirginiz. Bu tarihleri anmak ve kutlamanın; millete hizmet, ülkeye hizmetle vücut bulduğunu hatırlatmak isteriz. Ve herkesin bilmesini isteriz ki ne Türk Milleti ne de vatansever İzmir halkı, bu doğru yoldan ayrılan yaklaşımlara, tezgâhlara geçit vermeden dik duruşunu koruyacaktır.”

Marifetsizlerin eline bırakmayacağız

‘’2023 Genel seçimleri ilk hedefimiz. Önce Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirecek, İzmir’i temsil görevini yine layıkıyla yerine getirecek vekil sayımızı arttıracağız.’’ diyen Başkan Sürekli, şöyle devam etti: ‘’Bu seçimler gerçekten çok önemli. Çünkü; 21 yılın emeği, 21 yılın örgüsü ve Türkiye’miz için tek tek yakalanan hedefler, bir bir ayağa kaldırdığımız şehirlerimiz, ilçelerimiz var. Bunu heba ettirmeyeceğiz. Hiçbir stratejisi ve projesi olmayan, basiretsiz ellere bırakmayacağız. İlçeleri, şehirleri yönetemeyecek profillerin, ülkeyi yönetme hayallerine, kuru sıkı çıkışlarına prim vermeden, millete gitmeye, onların derdine her zamanki gibi çare olmaya devam edeceğiz. Davasını içselleştirmiş, liderinin tavizsiz izinde ve tüm kadrolarıyla üreten bir parti olarak; yine milletimizin teveccühünü kazanacağız. Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan, sayısız eser ve reforma imza atmış bir parti olarak; 2024’te de şehirlerimizi, ilçelerimizi; insanımızı bu marifetsizlerin eline bırakmayacağız. Bunu başarabilecek güç bizde var. İşte tam da burada, birliğimizi, dirliğimizi elden bırakmadan yola devam, diyorum. Her birinizin görüşleri, partimiz için çok kıymetli. Çok daha sık bir araya geleceğiz. Bu iki tarihi birlikte yazacağız.”