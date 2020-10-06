AK Parti Çeşme Kongresi 10 Ekim’de

AK Parti Çeşme 7. Olağan Kongresi, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Temmuz ayında atama ile AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Avukat Yeliz Karataş’ın tek aday olarak gösterilmesi beklenen AK Parti Çeşme 7. Olağan Kongresi’ne, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve il başkan yardımcılarının katılacağı açıklandı. AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatından yapılan açıklamada, 7. olağan kongrenin 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi.