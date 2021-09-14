Adalet İlkokulu eğitim hayatına başladı

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde eğitim hayatına başlayan Adalet İlkokulu, ceza infaz kurumlarında görev yapan personel çocukları ile bölgede ikamet eden öğrencilere hizmet vermeye başladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında açılan Adalet İlkokulu, 4 derslik ve 5 öğretmen ile eğitim hayatına başladı. Okulda 74 ilkokul, 31 anasınıfı öğrencisi olmak üzere toplam 105 öğrenci eğitim görüyor.

Bölgede önemli bir eksiği giderecek olan okulun açılması vesilesiyle İzmir ve Aliağa mülki erkanı okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Nevzat Ak, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve Aliağa Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü İbrahim Arlı yer aldı.

Derslikleri ziyaret eden heyet, öğrencilerle bol bol sohbet etti. Öğrenciler ise kendilerini ziyarete gelen heyete çizdikleri resimleri hediye ettiler.

“Çocuklarımızın mutluluğu personelimize de olumlu yansıyacak”

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün kolej havasında bir eğitim yuvasına kavuştuğunu belirten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, “Okulun açılmasında Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve tüm paydaşlarımızın büyük katkıları var. Çocuklarımıza bu eğitim imkanını sağladığımız için çok mutluyuz. Çocuklarımızın mutluluğu personelimizin motivasyonuna da olumlu yansıyacak. Bunun geri dönüşlerini de almaya başladık. Çocuklarımızın bizlere hediye ettiği resimlerin hepsi mutluluğu temsil eden resimler. Bu da bizim çok hoşumuza gitti” dedi.