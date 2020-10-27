23. Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE, GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN ALİ RIZA ERTAN ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.
İzmir’in Buca ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada, Mehveş Demirer ve Yiğit Kerim Arslan birincilik ödülü kazandı.
Buca’nın Türkiye’ye mal olmuş ünlü şairi Ali Rıza Ertan unutulmadı. Buca Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Her sene Türkiye’nin dört bir yanından genç şairlerin heyecanla beklediği yarışma, bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirildi. Buca’daki Ali Rıza Ertan büstü önünde gerçekleştirilen ödül törenine; Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, Ali Rıza Ertan’ın eşi Nurhan Ertan, oğulları Özgür ve Utku Ertan, yarışmanın jüri üyeleri ile genç şairler katıldı.
Her sene Ali Rıza Ertan’ın doğum gününde düzenlenen etkinlik bu yıl, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştirildi. Yarışmaya 35 yaşında yaşamını yitiren genç şairin anısına, 35 yaşına kadar olan genç şairler katıldı. 34 şairin başvurduğu yarışmada birincilik ödülünü Mehveş Demirer ve Yiğit Kerim Arslan kazandı. Yarışmanın başarı ödülünü Yiğit Ergün, jüri özel ödülünü ise Yunus Karakoyun elde etti. Katılımcılar ödül töreninin ardından Ertan’ın anısına büste kırmızı karanfil bıraktı.
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