Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, emekli hakim Ahmet Zeki Üçok’un görevden alındığı konuşuluyor.

Üçok, görevden alındığına ilişkin henüz resmi bir bildirim yapılmadı. Üçok, “Görevden alındınız mı? Alındığınıza dair bilgiler var” sorusuna ise: “Görevden alındığım benim de kulağıma geldi ancak henüz resmiyet kazanmadı. İyi Parti’de divan üyelerini seçme yetkisi genel başkanda olduğu gibi, görevden alma yetkisi de genel başkandadır. Genel başkanın takdiridir her şey.” şeklinde cevapladı.

Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in işbirliği teklifini oylamak için yaptığı toplantıda işbirliğini savunan ekibin içinde yer almıştı.

İşbirliğinin İYİ Parti’ye kazandıracağına dair haritalı bir sunum hazırlığı yapan ancak bu sunumu yapamayan Üçok, haritaları basına sızdırmak ve parti disiplinine uymamakla suçlanmıştı. Üçok, o haritalar, GİK’te yaşananlar ve sonrasında kendisine partiden gelen suçlamalarla ilgili de şöyle dedi:

“Partinin CHP’yle işbirliği yapması durumunda nasıl kazanacağına ilişkin haritalı sunumumu daha önce genel başkanımız Meral Akşener’e yaptım. Kendisi de bana bu sunumu GİK’te yapmamı söylemişti. Ancak GİK toplantısında sadece sözlü anlatım yapmamı ve haritalı sunumdan vazgeçmemi istedi.

CHP’yle işbirliğini savunuyorum ama GİK’te işbirliğinin reddine karar verildi. Bu karara da saygı duyuyorum. Ben bu haritalı çalışmaları üç gündür yapmıyorum. Çevremdeki arkadaşlarımla aylardır yapıyorum. Bu bilinmiyormuş gibi GİK sonrasında bana şık olmayan, yakışıksız eleştirilerle yaklaşıldı. Bu, böyle olmaz. Böyle olmamalıydı.”

"İŞ BİRLİĞİ OLMAZSA ÜLKE TAYYİBİSTAN OLUR"

İYİ Parti'de geçtiğimiz günlerde toplanan ve yerel seçimlerde işbirliğine 'ret' kararı çıkan GİK öncesinde Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok’un iki farklı harita üzerinden yerel seçim sunumu yaptığı ortaya çıktı. Buna göre, işbirliği olmadığı takdirde İYİ Parti sadece 1 ilçede, CHP ise 4 il ve 131 ilçede başarı sağlıyor. İşbirliği olursa İYİ Parti 7, CHP ise 18 ilde belediye başkanlığı kazanıyor. Üçok, bu toplantıda, "İş birliği olmazsa ülke Tayyibistan olur" demişti.